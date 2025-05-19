Kandıra'da Otomobil Samanlığa Girdi, Sürücü Yaralandı

Kandıra'da Otomobil Samanlığa Girdi, Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde virajı alamayan otomobilin samanlığa girmesi sonucu sürücü İ.A. yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde virajı alamayan otomobilin samanlığa girdiği kazda sürücü İ.A. yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sırlarında Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kandıra istikametine giden İ.A. idaresindeki 34 CKR 115 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine çarptı, ardından M.A'ya ait samanlığına girdi. Çarpışmanın etkisiyle samanlığın çatısı otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde sıkışan sürücü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan İ.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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