Kandıra'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Bazı Plajlar Kapalı

Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle belirli plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Vatandaşlar için güvenlik önlemleri alındı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde yüzmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
