Kandıra'da Olumsuz Hava Şartları Denize Girişi Yasakladı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Sarısu, Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.