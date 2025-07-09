Kandıra'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Plajlar Kapatıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşlardan bu yasağa uymalarını istedi.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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