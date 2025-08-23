Kandıra'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kaymakamlık, Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço plajlarında yasak getirildi.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel