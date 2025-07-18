Kandıra'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço plajları dışındaki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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