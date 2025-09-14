Kandıra'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan belirtilen plajlarda belirtilen alan dışında denize girmemeleri istendi.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel