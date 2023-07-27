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Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Karadeniz Kocaeli Güncel Haberler

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