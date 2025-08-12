Kandıra'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Plajlar Kapatıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı. 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde belirtilen plajlarda denize girmemeleri konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
500
