Kandıra'da Olumsuz Hava Koşulları Denize Girişi Yasakladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço plajlarında denize girmek yasaklandı. İlçe kaymakamlığı, vatandaşların yasaklara uymalarını istedi.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.