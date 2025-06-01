Kandıra'da Muhtarlık Seçimi Yapıldı

Kandıra'da Muhtarlık Seçimi Yapıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pirceler Mahallesi'nde muhtarlık seçimi gerçekleştirildi. Erol Sert'in vefatından sonra yapılan ara seçimde, 3 aday arasından Serkan Sarkın muhtar seçildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pirceler Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Mahalle muhtarı Erol Sert'in 16 Ocak'ta yem kırma makinesine sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

Mahallede 3 adayın yarıştığı seçimde 142 seçmen İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Pirceler Mahalle Camisi toplantı salonunda sandık başına gitti.

Muhtarlığa, geçerli 126 oydan 52'sini alan Serkan Sarkın seçildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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