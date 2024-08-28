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Kandıra'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi D-605 karayolu üzerinde meydana geldi. Kandıra yönünde ilerleyen Oğuz Gökçe yönetimindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe ve arkasındaki Vahap Elden yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuz Gökçe'nin hayatını kaybettiği, Vahap Elden ile ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosikletteki Oğuz Gökçe ve Vahap Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye personeli oldukları, hayatını kaybeden Oğuz Gökçe'nin ise Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin akrabası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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