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Kandıra'da Mahsur Kalan Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Genç, falezlerden inemeyince itfaiye ekibi çağrıldı ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denize girmek için arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'ne giden Kerem B. (18), Kartalkaya mevkisinde denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.

Yükseklik nedeniyle denize atlayamayan gencin falezlerden inememesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı.

Kayalığa tırmanan itfaiye ekipleri, Birinci'yi halat yardımıyla kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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