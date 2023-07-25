Kandıra'da kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Cebeci Plajı'nda 23 Temmuz'da deniz girdikten sonra gözden kaybolan Muhammet Ali S'nin (17) bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve helikopterinin desteğiyle arama çalışması yürütüldü.

Muhammet Ali S'nin cesedi, sahil güvenlik ekiplerince Kefken Adası açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kandıra ilçesinde 23 Temmuz'da arkadaşlarıyla denize giren Ali Haydar K. ile Muhammet Ali S, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Ali Haydar K'nin cansız bedeni KOSKEM ekiplerince sudan çıkarılmış, Muhammet Ali S'nin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.