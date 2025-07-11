Kandıra'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, dün denizde kaybolan Ebubekir Paliç'in (21) cansız bedeni bulundu.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı bölgede, dün denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve Ebubekir Paliç, suda çırpınmaya başladı. M.E.P. ve Ö.A., Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri tarafından kurtarılırken, Paliç gözden kayboldu.

Dünden bu yana devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, Ebubekir Paliç'in bugün Tuzağzı açıklarında cansız bedeni bulundu. Paliç'in cenazesi, sudan çıkarılıp otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.