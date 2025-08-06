Kandıra'da Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yoldan çıktı. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Babaköy Mahallesi Kefken Yolu üzerinde seyreden Zeynel A. yönetimindeki 41 N 5120 plakalı kamyonet bilinmeyen nedenle yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kazanın ardından trafiğe kapanan yol kamyonetin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel