Kandıra'da Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yoldan çıktı. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Babaköy Mahallesi Kefken Yolu üzerinde seyreden Zeynel A. yönetimindeki 41 N 5120 plakalı kamyonet bilinmeyen nedenle yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol kamyonetin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünde durması gerekir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.