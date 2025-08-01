Kandıra'da Jandarma Takibindeki Otomobil Kazaya Karıştı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobilin takip sırasında başka bir araca çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma, 54 YY 096 plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Kömür Ocağı mevkisine kadar süren takip, mahalleliden Kerim Kakıcı'nın aracıyla yolu kesmesiyle sona erdi. Kaçan sürücü otomobille, Kakıcı'ya ait 16 JDG 99 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile Kakıcı hafif yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, otomobildekilerin alkollü olduğu ve bu nedenle jandarmanın ihtarına uymadıkları öğrenildi. Ambulansta müdahale edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.