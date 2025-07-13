Kandıra'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: İki Kişi Yaralandı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan E.Ü. ve C.Ü. yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasından çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan E.Ü. ve C.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.Ü. ile C.Ü. Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma gerçekleştirildi.

Polis, av tüfeğiyle ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.