Kandıra'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 3 Tutuklama

Kandıra'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 3 Tutuklama
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 3 kişinin av tüfeğiyle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 13.00 sıralarında Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. C.Ü., E.Ü., O.Ü. ile husumetli oldukları B.Ç., Ç.Ç., A.Ç., M.Ç., S.Ç., ve N.U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ç. ile Ç.Ç. av tüfeğiyle ateş ederek C.Ü., E.Ü. ve O.Ü.'yü yaraladı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu B.Ç., Ç.Ç., A.Ç., M.Ç., S.Ç., ve N.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. tutuklandı, M.Ç., S.Ç. ve N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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