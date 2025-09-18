Kandıra'da Gece Geminin Karaya Vuruşu Merak Uyandırdı

'O KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU SABAH GÖRDÜK'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geminin karaya vurduğu kıyıya yakın bir evde oturan Sezer Doğan (85), "Gece saat 04.30-05.00 gibi namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar ve gemi var. Burada acaba ne yapıyor diye çok merak ettim. Kızımı kaldırdım, o hemen jandarmaya telefon etti. Kulaklarım ağır işittiği için ses duymadım. Merak ettik sabaha kadar bekledik. O kadar büyük olduğunu sabah gördük. Sadece kamarayı görüyorduk. Çarpma anını gece görmedik sadece ışıkları gördük" dedi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/KANDIRA(Kocaeli),