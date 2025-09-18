Haberler

Kandıra'da Gece Geminin Karaya Vuruşu Merak Uyandırdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 85 yaşındaki Sezer Doğan, gece saatlerinde bir geminin karaya vurduğunu fark etti ve sabah geminin boyutunu gördü.

'O KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU SABAH GÖRDÜK'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geminin karaya vurduğu kıyıya yakın bir evde oturan Sezer Doğan (85), "Gece saat 04.30-05.00 gibi namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar ve gemi var. Burada acaba ne yapıyor diye çok merak ettim. Kızımı kaldırdım, o hemen jandarmaya telefon etti. Kulaklarım ağır işittiği için ses duymadım. Merak ettik sabaha kadar bekledik. O kadar büyük olduğunu sabah gördük. Sadece kamarayı görüyorduk. Çarpma anını gece görmedik sadece ışıkları gördük" dedi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/KANDIRA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
