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Kandıra'da Fotoğraf Çekimi Sırasında Denize Düşen Kişi ve Ailesi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken denize düşen kişi ile babası ve ağabeyi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine jandarma, KOSKEM ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken denize düşen kişi ile babası ve ağabeyi boğulma tehlikesi geçirdi.

Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen, 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen Havvanur Y'nin kayarak denize düşmesi üzerine, Mehmet Y. (58) kayalıklardan kızını çıkarmak istedi.

Dalgaların Mehmet Y'yi de denize düşürmesi üzerine, Ömer Y. babasını ve kardeşini kurtarmak için denize atladı.

Amatör balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan baba ve çocukları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp masajı yapılan Mehmet Y'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kocaeli Kandıra Baba Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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