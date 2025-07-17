Kandıra'da Fındık Üretimi İçin Depo İnşası

Kandıra'da fındık üretiminin desteklenmesi için fındık ve gübre deposu inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandıra'daki fındık üreticilerine hizmet verecek 2 fındık ve bir gübre deposu inşa edilecek.

Proje kapsamında 11 bin 243 metrekare alana inşa edilmesi planlanan tesisin, kırsal kalkınmayı desteklemesi hedefleniyor.

Çalköy Mahallesi'nde 334 ada 52 parsele inşa edilecek tesis, üreticilerin ürünlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda muhafaza etmesine imkan sağlayacak.

Gölcük'teki çınar ağaçları bundandı

Gölcük'teki çınar ağaçlarında budama yapıldı.

Bölgedeki 29 çınar ağacının 5 metre yüksekliğe kadar olan bölümleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından budandı.

Çalışmaları Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Oktay Keler, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özlem Oltancıoğlu, Orman Muhafaza Memuru Mehmet Atalay da yerinde inceledi.

Kocaeli Valisi Aktaş, İzmit Mustafa Kaya Özel Eğitim Anaokulu protokolünü imzaladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında Kaya Şirketler Grubu tarafından yapılacak anaokulunun protokolünü imzaladı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in Çayırköy Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekareye inşa edilecek okul 8 derslikten oluşacak.

Vali Aktaş, protokolün Kocaeli'ye ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokole, Vali Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya imza attı.