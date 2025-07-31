Kandıra'da El Freni Unutulan Araç Kayalardan Uçtu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde el freninin çekilmemesi sonucu kayalardan uçan otomobildeki 4 kişi kazayı hafif yaralarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi, kazayı hafif atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel