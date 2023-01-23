Kandıra'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yükünü boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yükünü boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait 41 NJ 769 plakalı hafriyat kamyonu, Çamkonak Mahallesi'nde kasasında yüklü toprağı boşalttığı esnada devrildi. Kabinin içerisinde sıkışan sürücü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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