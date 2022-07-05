Kandıra'da depoda çıkan yangında kovanlar zarar gördü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde depoda çıkan yangında arı kovanlarında hasar meydana geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde depoda çıkan yangında arı kovanlarında hasar meydana geldi. Akıncı Mahallesi İshaklar mevkisinde M.C'nin (68) evinin yanında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 11 arı kovanı zarar gördü. AA / Kerim Yavuz - Güncel İshaklar Kocaeli Güncel Haberler

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