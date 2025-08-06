Kandıra'da Denize Girme Yasağı Bazı Plajlar İçin Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, 6-8 Ağustos tarihleri arasında Kovanağzı, Kumcağız ve Kerpe plajlarında kaldırıldı. Diğer plajlarda ise yasağın devam ettiği belirtildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 6-8 Ağustos'ta Kovanağzı, Kumcağız ve Kerpe plajlarında denize girilmesine yeniden izin verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde ilçedeki diğer plajlarda yasağın devam ettiği vurgulanarak, vatandaşlardan yasağın sürdüğü bölgelerde denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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