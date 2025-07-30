Kandıra'da Denize Girme Yasağı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. Kerpe, Kovanağzı ve Seyrek dışındaki plajlarda yasak ilan edildi.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Seyrek dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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