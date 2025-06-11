Kandıra'da Denizde Kaybolma İhbarı: Ekipler Arama Çalışmalarına Başladı

Kandıra'da Denizde Kaybolma İhbarı: Ekipler Arama Çalışmalarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Cebeci Sahili'nde denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler bölgede bot ve jet ski ile arama yapıyor.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Kandıra'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 14.00 sıralarında bir kişi tarafından Cebeci Sahili'nde denize giren birinin çırpındığı daha sonra da gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede jet ski ve bot ile arama çalışması başlatan ekipler, denizde kimseye rastlamadı.

Bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı

'Başörtülü kadın alınmadı' olayının altından İbrahim Yılmaz çıktı
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.