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Kandıra'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bölgede 2 kişinin suda çırpındığı bildirildi. İsimleri öğrenilemeyen kişilerden biri kurtarıldı, diğer kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girdiği belirtilen 2 kişinin suda çırpındığını görenler, jandarmaya haber verdi.

Çevredekilerin yardımıyla ismi öğrenilemeyen 2 kişiden biri sudan çıkarıldı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, diğer kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Suda bot ve jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan deniz yüzeyini tarayarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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