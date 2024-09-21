Kandıra'da Denizde Boğulma Vakası: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 27 yaşındaki Muhammet Ali B., boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları ve çevredekilerin müdahalesine rağmen hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren genç boğuldu.
Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Muhammet Ali B. (27) bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden arkadaşları ve çevredekiler, Muhammet Ali'yi denizden çıkardı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.