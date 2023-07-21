Kandıra'da çöken çardağın altında kalan 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mezarlıkta yapım aşamasındaki ahşap çardak çöktü. Çardağın altında bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.