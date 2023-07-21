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Kandıra'da çöken çardağın altında kalan 3 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mezarlıkta yapım aşamasındaki ahşap çardak çöktü. Çardağın altında bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çöken çardağın altında kalan 3 kişi yaralandı.

Akbal Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan yapım aşamasındaki ahşap çardak çöktü.

Cenaze sonrası okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için çardağın altında bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edilirken, R.F. ise Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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