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Kandıra'da çıkan yangında ev hasar gördü

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kandıra'da çıkan yangında ev hasar gördü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KANDIRA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Manolya Sokak'taki bir apartmanda S.Ö'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kandıra, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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