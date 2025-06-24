Kandıra'da Çiftçiler Arasındaki Sınır Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki çiftçi arasında sınır anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki çiftçi arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Döngelli Mahallesinde Sabri Ö. ve Ekrem K, arasında tarlalarını suladıkları sırada süregelen sınır ihlali nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ö, tabancayla Ekrem K'ye ateş açtı.

Kasık bölgesinden yaralanan Ekrem K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen Ekrem K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sabri Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.