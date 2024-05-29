Üye Girişi
Haberler

Kandıra'da çatı yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydınlık Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde mahsur kalarak dumandan etkilenen Rıza Balaban, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Balaban, ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Kandıra Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title