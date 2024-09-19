Kandıra'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kardeşler Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Gökdeniz ve 15 yaşındaki kardeşi Mücahit A, arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikesi bulunuyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede tedavi altına alındı.
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz (23) ile kardeşi Mücahit A'nın (15) suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan kardeşler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.