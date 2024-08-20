Kandıra'da boğulan torunlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden babaanne hastanede öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan 5 ve 7 yaşındaki torunlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren babaanne, hastanede hayatını kaybetti.

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde dün girdikleri Güvercinlik Barajı'nda boğulan Sedanur K. (5) ve Hiranur K'yi (7) kurtarmak için suya girerek boğulma tehlikesi geçiren babaanne Tenzile K. (58) kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babaanne ve 2 torununun cenazeleri, ikindi vakti İzmit ilçesi Ambarcı Tepebaşı Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedilecek.

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde dün Güvercinlik Barajı'na giren Sedanur K. ve Hiranur K. boğulmuş, torunlarını kurtarmak için suya giren babaanne boğulma tehlikesi geçirmişti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan babaanne, ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü.