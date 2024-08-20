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Kandıra'da Baraj Gölünde Boğulan Kardeşlerin Babaannesi de Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düştükleri baraj gölünde boğulan Sedanur Karaca ve ablası Hiranur Karaca'yı kurtarmak için suya giren babaanneleri Tenzile Karaca da hastanede kurtarılamadı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan Sedanur Karaca (5) ve ablası Hiranur Karaca'yı (8) kurtarmak için suya giren babaanneleri Tenzile Karaca (58) da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarındaki Güvercinlik Barajı'nda meydana geldi. İzmit ilçesi Tepebaşı Ambarcı Mahallesi'nde oturan Tenzile Karaca'nın yanına, yaz mevsimini geçirmek için torunları Sedanur Karaca ve Hiranur Karaca geldi. Babaanne ve dede, torunlarıyla piknik yapmak için yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki baraja gitti. Çocuklar, gölün kenarında ayaklarını suya sokarken dedeleri ise malzeme almak için otomobilin yanına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden çocuklar suya düştü. Torunlarının gölde çırpındığını gören Tenzile Karaca, onları kurtarmak için suya atladı. 2 kardeş kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren Tenzile Karaca eşinin yardımıyla sudan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Tenzile Karaca hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerinin ardından kardeşlerin cenazeleri otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Tenzile Karaca da dün gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların anne ve babasının Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşadıkları belirtildi.

Babaanne ve 2 torunun cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası İzmit'te Ambarcı Tepebaşı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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