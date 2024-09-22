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Kandıra'da Alabora Olan Teknedeki Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kandıra'da Alabora Olan Teknedeki Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan bir balıkçı teknesinden suya düşen bir balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İki balıkçı kıyıya çıkmayı başarırken, Yavuz isimli arkadaşları kayboldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

Murat C, Ramazan B. ve isminin Yavuz olduğu öğrenilen kişinin içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı.

Barınak çıkışında kayıkta oluşan arıza ve dalgaların etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen balıkçılardan Murat C. ve Ramazan B. kıyıya çıkmayı başardı, diğer balıkçı ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan balıkçı için bölgede arama çalışması başlattı.

Bu arada Murat C. ve Ramazan B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Balıkçılık Güvenlik 3-sayfa Kandıra kocaeli Güncel Yaşam

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