Kandıra'da Akraba Kavgası: Hamile Yeğen Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla iddiaya göre rastgele ateş açıp 3,5 aylık hamile yeğeni İpek Çiçek'in (22) ölümüne, akrabası Azat O.'nun (9) da yaralanmasına neden olan Aydın Çiçek, tutuklandı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla iddiaya göre rastgele ateş açıp 3,5 aylık hamile yeğeni İpek Çiçek'in (22) ölümüne, akrabası Azat O.'nun (9) da yaralanmasına neden olan Aydın Çiçek, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.'nun sol koluna isabet etti. Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Çiçek ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Aydın Çiçek, polisin çalışması sonucu yakalandı. Aydın Çiçek, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.