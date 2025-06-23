Kandıra'da Ağaçla Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 77 yaşındaki Hüseyin K. ve eşi 74 yaşındaki Fatma K. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Hüseyin K. (77) ile eşi Fatma K. (74) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-605 kara yolu İzmit istikameti kırsal Cicili Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile eşi Fatma K. araçta sıkışırken, çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı çifti sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Fatma K. Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne; eşi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/KANDIRA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.