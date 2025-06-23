Kandıra'da Ağaca Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Kandıra'da Ağaca Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 77 yaşındaki Hüseyin K. ve eşi 74 yaşındaki Fatma K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Hüseyin K. (77) ile eşi Fatma K. (74) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-605 kara yolu İzmit istikameti kırsal Cicili Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile eşi Fatma K. araçta sıkışırken, çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı çifti sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Fatma K. Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne; eşi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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