Kandıra'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-605 kara yolu Kırkarmut Mahallesi mevkisinde Kandıra'dan İzmit yönüne giden ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 27 AOV 509 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen 41 N 0683 ile 06 YHN 69 plakalı otomobillerle ve 40 BD 945 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.