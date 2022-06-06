Kandıra'da 3 mahallede muhtarlık ve aza seçimleri yapıldı - Haberler

Kandıra'da 3 mahallede muhtarlık ve aza seçimleri yapıldı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 mahallenin sakinleri, muhtarlık ve aza seçimi için sandık başına gitti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 mahallenin sakinleri, muhtarlık ve aza seçimi için sandık başına gitti. Cebeci Mahallesi muhtarının görevinden ayrılmasının ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi. Mahallede 5 adayın yarıştığı seçimde, 372 geçerli oyun 209'unu alan Engin Çelik yeni muhtar oldu. Sarnıçlar Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde ise 272 oyun 134'ünü alan Zeynel Bayrakdar muhtarlığa getirildi. Pınarlı Mahallesi'nde ise istifa eden azaların yerine Resul Karaca, Nafiz Dursun, Nazmi Şengün ve İsmet Oruç seçildi. AA / Murat Yıldırım - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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