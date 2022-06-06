Kandıra'da 3 mahallede muhtarlık ve aza seçimleri yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kandıra'da 3 mahallede muhtarlık ve aza seçimleri yapıldı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Kandıra'da 3 mahallede muhtarlık ve aza seçimleri yapıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 mahallenin sakinleri, muhtarlık ve aza seçimi için sandık başına gitti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 mahallenin sakinleri, muhtarlık ve aza seçimi için sandık başına gitti.

Cebeci Mahallesi muhtarının görevinden ayrılmasının ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

Mahallede 5 adayın yarıştığı seçimde, 372 geçerli oyun 209'unu alan Engin Çelik yeni muhtar oldu.

Sarnıçlar Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde ise 272 oyun 134'ünü alan Zeynel Bayrakdar muhtarlığa getirildi.

Pınarlı Mahallesi'nde ise istifa eden azaların yerine Resul Karaca, Nafiz Dursun, Nazmi Şengün ve İsmet Oruç seçildi.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title