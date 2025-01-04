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Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi Açıldı

Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi Açıldı
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20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu alan 'Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu' sergisi, CerModern'in Flow Dijital Sahne'sinde açıldı. Sergide Kandinsky'nin soyut sanatı, renk ve müzik arasındaki bağlantılarla izleyicilere sunuluyor.

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, özel gösterimle açıldı.

Mavi Süvari akımının Kandinsky ve Franz Marc tarafından kabul görmüş simgesel karşılığı; desen, renk, ışık ve müzik aracılığıyla sanatta 15. yılını kutlayan CerModern'in dijital gösteri alanı olan Flow Dijital Sahne'de sergilenmeye başlandı.

Modern sanatın dönüm noktasına farklı bakış açısı getiren sergide, müzik ve renk bileşiminde soyut sanata yön veren en önemli köşe taşlarından biri olan Kandinsky'nin sanat yolculuğu ve sanat anlayışı sergilenirken, izleyiciye Kandinsky'yi derinlemesine tanıma imkanı sunuyor.

Sergi açılışında konuşan Reo-Tek Genel Müdürü Refik Toksöz, Kandinsky hakkında sergi yapmak istediklerini belirterek, Kandinsky'nin soyut sanatın sadece resimle değil teorik alanda da savunuculuğunu yapmış bir ressam olduğunu söyledi.

Kandinsky'i kendileri için önemli kılan özelliklerinden birinin renk ve ses arasında beyinsel bağlantısı olduğunu söyleyen Toksöz, "Kandinsky, renk gördüğünde ses duyuyor, ses duyduğunda da renkler canlanıyor kafasında. Buna sinestezi deniliyor. Böyle beceriler az sayıda. Burada Kandinsky'nin 200'den fazla eseri sergilenecek. Bu sergi aynı zamanda Rusya Büyükelçiliğinin isteği üzerine Rusya'daki müzelerle işbirliği içinde yapıldı. Bütün eserlerin dijitallerini bize sağladılar. Ortak bir sergi aynı zamanda. Kandinsky'nin ilk zamanlardan sonuna kadar bütün resim serüvenini burada göreceğiz. Biz burada Kandinsky'nin yapmak istediğini resim ve müziği birleştirerek sergilemek istedik." ifadesini kullandı.

Dijital teknolojiyi sanatsal ve düşünsel yaklaşımlarla izleyiciye sunan Flow Dijital Sahne'nin ev sahipliğini yaptığı sergi, pazartesi günleri hariç 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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