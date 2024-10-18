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Kandilli Rasathanesi'ne Asırlık İstasyon Sertifikası

Kandilli Rasathanesi'ne Asırlık İstasyon Sertifikası
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından verilen 'Asırlık İstasyon Sertifikası'nı düzenlenen törenle aldı. Törende enstitü yöneticileri, sertifikanın önemi ve 100 yılı aşkın çalışma süresi hakkında bilgiler verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'na 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası" törenle binaya asıldı.

KRDAE Yönetim Binası'nda düzenlenen törende konuşan Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, bu istasyonda 100 yılı aşkındır faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Arabacı, sertifikanın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ise sertifikanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Özel, "Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nın 100 yıllık kesintisiz sürdürdüğü çalışmalar bu topraklarda bilime gösterilen önemin bir göstergesi. Bu ödülden dolayı çok gururluyum." dedi.

Konuşmaların ardından Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen sertifika KRDAE Meteoroloji Laboratuvarı'nın girişine törenle asıldı.

Törene, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, öğretim üyeleri ile bazı davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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