Kanberra'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlaması - Haberler

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Kanberra'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlaması

Xinhua - Güncel
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Kanberra'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlaması

KANBERRA, 5 Haziran (Xinhua) -- 4 Haziran 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Burley Griffin Gölü kıyısında düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamasında yapılan aslan dansını izleyen insanlar görülüyor.

KANBERRA, 5 Haziran (Xinhua) -- 4 Haziran 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Burley Griffin Gölü kıyısında düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamasında yapılan aslan dansını izleyen insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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