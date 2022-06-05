Kanberra'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlaması - Haberler

Kanberra'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlaması
Xinhua - Güncel
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KANBERRA, 5 Haziran (Xinhua) -- 4 Haziran 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Burley Griffin Gölü kıyısında düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamasında yapılan aslan dansını izleyen insanlar görülüyor.
KANBERRA, 5 Haziran (Xinhua) -- 4 Haziran 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Burley Griffin Gölü kıyısında düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamasında yapılan aslan dansını izleyen insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Xinhua / Güncel