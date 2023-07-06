Kanatlı sağlığı ve beslemenin küresel uzmanları Selko Day'de buluştu

Trouw Nutrition'ın Kanatlı Sağlığı ve Besleme Programı "Selko Day"de kanatlı beslemesi ve sağlığı tüm yönleriyle ele alındı.

Trouw Nutrition'ın Kanatlı Sağlığı ve Besleme Programı "Selko Day"de kanatlı beslemesi ve sağlığı tüm yönleriyle ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition Türkiye'nin ilk olarak gerçekleştirdiği Kanatlı Sağlığı ve Besleme Programı "Selko Day", 5 Temmuz 2023'te İstanbul Hilton Kozyatağı'nda yapıldı.

Trouw Nutrition'ın küresel yöneticilerinin ve uzmanlarının da hazır bulunduğu programda, sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıyan kanatlı sağlığına odaklanıldı.

Hayvan besleme küresel sorumluluğumuz

Açıklamada "Selko Day"deki konuşmasına yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Gonca Altıntaş, kanatlı hayvan sağlığının dünyanın en önemli gündemi olan gıda güvenliği ve sürdürülebilir beslenme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Altıntaş, kanatlı sağlığı ile ilgili atılacak her adımda inovatif çözümleri ve büyük fark yaratan ürünleri ile sadece rol değil, ciddi bir sorumluluk da aldıklarını aktardı.

Trouw Nutrition'ın tüm dünyada hayvancılık sektörünün ürün sağlayıcısı kimliğinin ötesine geçerek çözüm ortağı olmayı başardığını belirten Altıntaş, "Şimdi hedefimiz, bu yolda bilimin, deneyimin, küresel pratiklerin ve vaka çalışmalarının desteğiyle adımlarımızı hızlandırmak. Hayvancılıkla geçimini sağlayan çözüm ortaklarımızın sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak konusunda en önemli destekçisi olmak." ifadelerini kullandı.

Kanatlı sağlığında Selko Üretim Verimliliği Programı

Selko Day, Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Ticari Direktörü Erkut Gökmen'in kanatlı üretiminde beslemenin önemine ilişkin bilgiler verdiği konuşmasının ardından Trouw Nutrition Selko Satış Müdürü Gülçin Takmaz'ın Selko çözümlerini anlattığı sunumuyla devam etti.

Takmaz, Selko'nun Üretim Verimliliği programının ham maddelerin daha verimli kullanımı, yem dönüşüm oranını optimize etme, performansı iyileştirme, üretim ayak izini azaltma, tekdüzeliği iyileştirme ve yem maliyetlerini düşürme gibi birçok yönü iyileştirme getirdiğini vurguladı. Trouw Nutrition, Selko üretim verimliliği programıyla, entegre bir yem-çiftlik-sağlık yaklaşımı kullanarak, yemi NutriOpt analitik hizmetleriyle değerlendirerek, iyileştirme için kritik kontrol noktalarını belirlemek için çiftliği denetleyerek ve ilgili sağlık sorunlarını izleyerek üretim verimliliğini optimize etmenize yardımcı oluyor.

Kanatlılarda bağırsak sağlığının önemi büyük

Trouw Nutrition Global Yem Katkı Maddeleri Müdürü Dr. Jose Manuel de la Fuente García da kanatlı endüstrisindeki başlıca sorunlara ve müşterinin değişen ihtiyaçlarına dikkati çekti. Bağırsak sağlığının insan sağlığında olduğu gibi tüm hayvanların ve kanatlıların sağlığında da kritik önem taşıdığını vurgulayan Dr. Jose Manuel de la Fuente García, Selko Bağırsak Sağlığı Ürün Portföyünü, küresel vaka çalışmalarını, AR-GE süreçlerini ve yeni ürünlerin özelliklerini paylaştı.

Sağlıklı sindirim sağlıklı üretim

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, "Selko Day"e "Kanatlılarda Sindirim Sistemi Sağlığı, Zorluklar ve Beslenme" konulu sunumuyla katkıda bulundu. Kanatlı hayvan üretiminin hem Türkiye'de hem de küresel olarak insanlarının hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Ceylan, sağlıklı bir sindirim sisteminin sağlıklı üretimin en önemli bileşeni olduğunu söyledi.

İz mineraller yumurta kalitesini etkiliyor

Selko Global İz Mineral Asya Bölgesi Program Müdürü Dr. Insun Yu'nun oturumu ise kanatlı üretimi için mineral kaynaklarının önemini mercek altına aldı. Dr. Insun Yu, yumurta üretiminde çinko, bakır ve manganez gibi iz mineral maddelerin önemi dikkati çekerken, bu mineral kaynaklarının yumurta kalitesine etkisini de bilimsel veriler ışığında değerlendirdi. Yetersiz veya dengesiz iz mineral alımının, azalmış yumurta üretimine, zayıf kabuk kalitesine ve iskelet bozukluklarına karşı artan duyarlılığa yol açtığına vurgu yapan Dr. Insun Yu, Selko çözümlerinin bu sorunlara yanıtını da yine veriler eşliğinde açıkladı.

"Selko Day", Trouw Nutrition Global Ürün Müdürü Dr. Morvarid Rezvani'nin "Sinerjik etkili organik asit karışımlarının bağırsak sağlığı üzerine etkileri" adlı sunumuyla devam etti. Dr. Morvarid Rezvani, su ve yemlerde bulunan organik asitlerin üretim performansına olan etkileri ile ilgili bilgi verdi. Organik asitlerin kanatlı sağlığı için büyük önem taşıdığını anlatan Dr. Morvarid Rezvani, çiftlik verilerinden yola çıkarak hazırlanan ihtiyaca uygun akıllı karışımların kanatlı sağlığı için önemini anlattı.

Dijital çözümlerle desteklenen yenilikçi çözümler

"Selko Day"de Trouw Nutrition'ın yenilikçi çalışmaları ve modüler hassas besleme sistemi NutriOpt da tanıtıldı. Trouw Nutrition Türkiye Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç Gündoğar'ın verdiği bilgilere göre; NutriOpt ile yem ve ham maddelerin içeriğinin dakikalar içinde analiz edilmesine imkan tanıyor.

NutriOpt'un çözüm ve hizmetlerini dijitalin gücüyle de birleştiren şirket, gelişmiş yem yönetimine izin veren MyNutriOpt çevrimiçi platformu aracılığıyla tüm kararların gerçek zamanlı veriye dayalı olarak alınmasını kolaylaştırıyor. Trouw Nutrition Türkiye'nin kanatlı üretiminde bilgi paylaşmak için büyük önem taşıyan Selko Day etkinliği, soru ve yanıt bölümüyle tamamlandı.