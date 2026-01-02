Haberler

İspanya'nın Kanarya Adalarına 144 düzensiz göçmen geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Hierro adasına gelen tekneyle, Sahraaltı Afrika kökenli 144 düzensiz göçmenin daha sağlıklı bir şekilde bölgedeki geçici barınma merkezine yerleştirildiği bildirildi. 2025 yılında düzensiz göçmen sayısında önemli bir düşüş kaydedildiği vurgulanıyor.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro adasına Sahraaltı Afrika ülkeleri kökenli 144 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçte en çok kullanılan destinasyon olan ve 2024'e göre 2025'te düzensiz göçmen sayısında yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüşün olduğu Kanarya Adalarına bu yılın düzensiz göçmen taşıyan ilk teknesi geldi.

Sahil Güvenlik kurumunun basına verdiği bilgilerde, El Hierro'ya 1 Ocak'ta yerel saatle 19.00 (TSİ 22.00) sıralarında içinde 144 düzensiz göçmenin olduğu bir teknenin geldiği kaydedildi.

Gambiya, Senegal, Mali, Gine Bissau ve Gine kökenli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlerden 8'inin çocuk ve 29'unun kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık durumları iyi olan düzensiz göçmenlerin bölgedeki geçici barınma merkezine götürüldükleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığının 1 Ocak-15 Aralık dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre 2025'te Kanarya Adalarına toplam 17 bin 555 düzensiz göçmen giriş yaparken, bu rakamın 2024'e göre yüzde 59,9 daha az olması dikkati çekti.

2025 yılında Kanarya Adalarına gelmeye çalışan 3 bin 90 düzensiz göçmen öldü

Diğer yandan İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Caminando Fronteras'ın 29 Aralık'ta açıkladığı raporda, 2025 yılında Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 3 bin 90'ının hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Caminando Fronteras, Kanarya Adalarının düzensiz göçmenler için "en ölümcül destinasyon olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, son dönemlerde artan Gine çıkışlı teknelerin kadın ve çocuklar için çok daha uzun ve tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıvılcım bu 5 gerilim noktasından gelebilir
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor