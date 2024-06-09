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Kanarya Adaları'na Son Bir Haftada 1500'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son bir haftada, farklı gruplar halinde 1500'den fazla düzensiz göçmen geldi. Göçmenlerin çoğunluğu Kuzey Afrika'nın batısındaki Moritanya veya Senegal kıyılarından yola çıktı. Sivil Yardım ekipleri, göçmenlere yardım için personel eksikliği nedeniyle yeterli yardımı yapamadıklarını belirtti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son bir haftada, farklı gruplar halinde 1500'den fazla düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve Sivil Yardım ekiplerinden basına yapılan açıklamada, sadece 8 Haziran'da 12 tekneyle yaklaşık 600 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Afrika'nın batısındaki Moritanya veya Senegal kıyılarından yola çıktıkları ifade edilen düzensiz göçmenlerin Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro ve Büyük Kanarya açıklarına kadar geldiği, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımlarıyla karaya çıkarıldıkları kaydedildi.

Son bir haftada bölgeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 1500'den fazla olduğunu vurgulayan Sivil Yardım ekipleri, İspanyol basınına yaptıkları açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenlere yardım için hafta boyunca ara vermeden çalışmak zorunda kaldıklarını, personel eksikliğinden yeterli yardımı yapamadıklarını söyledi.

Ekipler, göçmenler arasında sağlık durumu kötü olan 2 kişinin ve hamile olan bir kadının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kanarya Adaları'na 6 Haziran'da dört tekneyle toplam 516 düzensiz göçmen gelmiş, bir kişinin cesedi bulunmuş ayrıca seyahat sırasında açlık, susuzluk gibi nedenlerle hayatını kaybeden en az 10 göçmenin teknedeki diğer kişiler tarafından denize atıldığı bilgisi verilmişti.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti, son birkaç yıldır artan düzensiz göçmen akınına karşı merkezi hükümetten ve Avrupa Birliği'nden somut önlemler almasını ve yardımları artırmasını talep ediyor.

Yetkililer, 2024 yılı başından bu yana Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 18 bini geçtiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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