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Kanarya Adaları açıklarında bir botta 4 cesedin yanında bulunan düzensiz göçmen kurtarıldı

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Kanarya Adaları açıklarında bir botta 4 cesedin yanında bulunan düzensiz göçmen kurtarıldı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında 4 cesetle birlikte botta bulunan düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında 4 cesetle birlikte botta bulunan düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansının Sahil Güvenlik yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, dün Büyük Kanarya Adası'nın 278 kilometre kadar güneyinden geçen ticari yük gemisinin, bir botun içinde 4 ceset ve 1 kişiyi fark ederek görevlilere haber verdiği belirtildi.

Sahil Güvenliğe bağlı geminin bölgeye giderek söz konusu bottaki 4 cesedi alıp, hayatta olan düzensiz göçmeni kurtardığı kaydedildi.

Helikopterle hastaneye götürülen Fildişi Sahilleri vatandaşı 27 yaşındaki düzensiz göçmenin yetkililere verdiği ilk ifadede, botta toplam 34 kişinin seyahat ettiğini söylediği aktarıldı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, bir hafta önce yaptığı açıklamada, Batı Sahra sahillerinden içinde 34 düzensiz göçmenin olduğu bir botun İspanya'ya doğru hareket ettiğini duyurmuş ve yetkililerden yardım istemişti.

Kayıp olan 29 düzensiz göçmenin seyahat sırasında açlıktan veya susuzluktan öldükleri ve deniz düştükleri tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

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